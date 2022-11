Bale schießt sich in die WM-Geschichtsbücher

via

Gareth Bale hat Wales bei der Rückkehr auf die WM-Bühne nach über einem halben Jahrhundert einen Punkt beschert und sich dabei auch noch selbst in die Geschichtsbücher geschossen.

Der Star seiner Mannschaft traf beim 1:1 (0:1) gegen die USA am Montag in der 82. Minute per Elfmeter, den er selbst herausgeholt hatte. 64 lange Jahre hatte Wales auf diesen Moment gewartet.

Am 17. Juni 1958 erzielte Terry Medwin gegen Ungarn nämlich das letzte Tor für Wales bei einer Weltmeisterschaft. 23.533 Tage später ließ Bale die Waliser wieder jubeln. Das ist ein neuer Rekord-Abstand zwischen zwei WM-Toren einer Nationalmannschaft.

Bale: „Haben gefightet wie die Löwen“

„Besser konnte es kaum laufen“, sagte Bale, „die erste Hälfte war nicht schön, aber wir haben Dinge verändert, haben gefightet wie die Löwen, hätten noch gewinnen können.“ Bei der erst zweiten WM-Teilnahme nach 1958 ist Wales also mit einem wichtigen Remis gestartet und darf nun sogar von der K.o.-Runde träumen.

„Wir werden auch in den kommenden Spielen Charakter zeigen“, sagte Bale. Der Wahlamerikaner lieferte eine echte Energieleistung: Für sein neues Team, Los Angeles FC, stand Bale in der Major League Soccer (MLS) seit Juli nur zwei Mal von Beginn an auf dem Platz, kein einziges Mal reichte es für 90 Minuten beim Meister.

