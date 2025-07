Barca-Goalie ter Stegen erfolgreich am Rücken operiert

Marc-André ter Stegen ist erfolgreich am Rücken operiert worden. Das teilte ter Stegens Klub FC Barcelona mit. Der Eingriff fand erneut bei Dr. Amélie Léglise in der Sportklinik Bordeaux Merignac in Frankreich statt. Dort war bei ter Stegen bereits Ende 2023 ein Eingriff am Rücken vorgenommen worden.

Über die erwartete Ausfallzeit teilte Barca nichts mit. Ter Stegen hatte diese mit „etwa drei Monaten“ beziffert, als er die OP in der vergangenen Woche angekündigt hatte. Damit wollte er wohl auch ein vereinspolitisches Zeichen setzen: Barcelona dürfte nur dann 80 Prozent seines Gehalts für die Registrierung neuer Spieler verwenden, wenn er mindestens vier Monate ausfällt.

Eine unabhängige Prognose soll von der medizinischen Kommission der spanischen Liga gestellt werden. Der Fall ist pikant: Neuzugang Joan García, der ter Stegen als Nummer eins bei den Katalanen ablösen soll, wartet wegen der finanziellen Probleme des Klubs noch auf seine Spielerlaubnis.

Ter Stegen will zur WM 2026

Ter Stegen sieht in der Operation den „schnellsten und sichersten Weg zur vollständigen Genesung“, wie er bekräftigt hatte. Nach seiner Degradierung zur Nummer drei im Team von Trainer Hansi Flick hinter García und Wojciech Szczesny steht seine Zukunft aber in den Sternen. Sein Vertrag bei Barcelona läuft noch bis 2028.

Mit Blick auf die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist er auf einen Stammplatz angewiesen. „Ich werde euch über meine Genesung auf dem Laufenden halten und möchte mich bei euch allen, liebe Culers, dafür bedanken, dass ihr immer an meiner Seite seid. Keine Sorge, ich komme wieder!“, hatte der 33-Jährige an die Fans geschrieben.

(SID)/Bild: Imago