Barca hat Chelsea-Star als Busquets-Nachfolger im Visier

via

via Sky Sport Austria

Wie die Mundo Deportivo berichtet, liebäugelt der FC Barcelona mit einem Wechsel von Chelsea-Mittelfeldspieler Jorginho. Der Italiener soll erst kürzlich eine Vertragsverlängerung an der Stamford Bridge abgelehnt haben.

Aktuell sind die Katalanen auf der Suche nach einem Nachfolger für Sergio Busquets, der den Verein am Ende der Saison verlassen wird. Da sich Jorginho dem Ende seines Vertrags nähert, wäre der italienische Nationalspieler ohne Ablöse zu bekommen. Barcelona will den 30-Jährigen am liebsten noch vor dem Sommer unter Vertrag nehmen.

Die Katalanen ziehen aber auch einen Transfer im Januar für eine geringe Ablösesumme in Erwägung.

Bild: Imago