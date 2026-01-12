Barca jubelt über „großartigen“ Sieg – Aufregung um Mbappé

Der FC Barcelona hat Real Madrid im spanischen Supercup-Clasico wie 2025 in die Schranken gewiesen.

„Der Supercup ist sehr wichtig für uns. Und ihn gegen Real Madrid zu gewinnen, macht ihn noch größer. Es ist ein großartiger Sieg“, sagte Barca-Trainer Hansi Flick nach dem 3:2-Erfolg im Finale in Jeddah. Die beiden Teams hatten sich auf dem Feld einen packenden Fight geliefert. Danach gab es Diskussionen um ein vermeintlich unsportliches Verhalten von Real-Star Kylian Mbappé.

Für Flick könnte der Gewinn des Supercups ein gutes Omen sein, vergangene Saison hatte sein Team danach auch die Meisterschaft und den nationalen Cup für sich entschieden. „Wir haben wirklich gut gespielt und das Spiel kontrolliert. Das war nicht einfach, aber wir haben als Team gekämpft und das ist großartig zu sehen. Ich bin richtig stolz auf alle“, resümierte der 60-Jährige. Raphinha glänzte als Doppel-Torschütze (36., 73.), zudem traf aufseiten der Sieger auch Robert Lewandowski (45.+4) sehenswert.

Für die Madrilenen waren Treffer von Vinicius Junior (45.+2) nach einem Solo und Gonzalo Garcia (45.+6) in einer packenden Nachspielzeit der ersten Hälfte zu wenig. In der Schlussphase war es in Überzahl nach einem Ausschluss von Frenkie de Jong (91.) nach grobem Foulspiel an Mbappe mangelnde Kaltschnäuzigkeit, die den Ausgleich verhinderte. So hatte auch ÖFB-Star David Alaba trotz seines ersten Pflichtspieleinsatzes seit 19. Oktober 2025 (ab der 76. Minute) keinen Grund zur Freude.

Real muss „so schnell wie möglich umblättern“

„Wir müssen so schnell wie möglich umblättern“, sagte Real-Trainer Xabi Alonso. „Es ist nur ein Spiel, ein Wettbewerb und es ist der am wenigsten wichtige. Wir müssen nach vorne schauen, alle zusammenbringen, unsere Moral wiederherstellen und dann weitermachen.“ Aufzuarbeiten gilt es auch ein mögliches Fehlverhalten von Mbappe. „Geste eines schlechten Verlierers“, schrieb die Sportzeitung „Mundo Deportivo“. Und bei „Sport“ hieß es: „Die umstrittenste Szene des Supercup-Finales ereignete sich nach dem Schlusspfiff.“

Nach ihrem Sieg bildeten die Barça-Profis wie bei Siegerehrungen üblich ein Spalier für Verlierer Real. Als die Madrilenen ihre Medaillen bekamen, schien Mbappé in Richtung der gegnerischen Spieler zu zeigen und Real-Profis, die auf dem Weg dorthin waren, zurückzuwinken. „Er forderte seine Mitspieler auf, nicht der Mannschaft von Hansi Flick zu applaudieren“, interpretierte „Mundo Deportivo“ den Vorgang. Mbappé habe seinen Mitspielern etwas gesagt und diese hätten anschließend für Barça keinen Siegerkorridor gebildet, hieß es bei „Sport“.

Einem anderen Bericht zufolge soll Real argumentiert haben, dass der spanische Verband die Spieler gebeten habe, wegen der Kameraeinstellungen in einen anderen Bereich zu gehen. Eindeutig aufklären kann das Geschehen wohl nur Mbappé selbst. Der französische Nationalspieler hatte früher als gedacht ab der 76. Minute sein Comeback nach einer Knieverletzung gegeben. „Er war nicht in der Lage, in einem Spiel mit dieser Intensität von Beginn an zu spielen“, erläuterte Reals Coach.

