Barca-Kapitän Busquets richtet bewegende Worte an Messi

Kapitän Sergio Busquets vom FC Barcelona hat bewegende Worte an seinen langjährigen Mitspieler Lionel Messi gerichtet.

“Ich kann Dir nur für alles danken, was Du für den Verein und für uns in all den Jahren getan hast, insbesondere für mich”, schrieb Busquets in den Sozialen Netzwerken. Mit Messi habe er “so viele Momente geteilt, fast immer gute”, so der spanische Nationalspieler: “Ich hatte das Glück, 13 Saisons an Deiner Seite zu wachsen”.

Pique mit Liebeserklärung an Messi

Auch Gerard Pique richtete persönliche Worte an Kumpel Messi und zog seinen Hut vor dessen Karriere. “Ich liebe dich, Leo”, schrieb er am Ende seiner Nachricht.

Einige Stunden später wurden dann die Meldungen um Messis neuen Klub konkreter. Der Superstar schließt sich wohl PSG für zwei Jahre mit einer Option für eine dritte Saison an.