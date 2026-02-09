Barca-Präsident zurückgetreten

Joan Laporta ist am Montag als Präsident des FC Barcelona zurückgetreten.

Das ist allerdings kein überraschender Schritt, sondern war schon länger für den 9. Februar angekündigt worden. Der Rücktritt ist mit Blick auf Satzung und Prozedere rund um die nächste Präsidentschaftswahl am 15. März notwendig, um wieder zu kandidieren. Der 63-Jährige war seit März 2021 Barca-Präsident und will am 1. Juli in dieses Amt zurückkehren. Victor Font gilt dabei als größter Herausforderer.

Auch Xavier Vilajoana und Marc Ciria stellen sich der Herausforderung. Interimistisch übernimmt den Präsidentenposten mit Rafael Yuste der bisherige erste Vizepräsident.

(APA)

Bild: Imago