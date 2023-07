Barça-Profi Umtiti kehrt in Ligue 1 zurück

Ein französischer Ex-Weltmeister kehrt in seine Heimat zurück: Samuel Umtiti wechselt nach seiner Vertragsauflösung beim FC Barcelona in die Ligue 1 und heuert beim LOSC Lille an.

Nach sechs Jahren bei den Katalanen sowie zuletzt einer Saison als Leihspieler bei Lecce führt der Weg des 31-fachen Teamspielers nun nach Frankreich zurück. Seit seiner Jugend bis zum Wechsel nach Spanien war Umtiti bei Olympique Lyon aktiv – nun trifft der Defensivspieler in der kommenden Saison als LOSC-Profi auf seinen einstigen Stammverein.

Neben den Herausforderungen in der Ligue 1 tritt Lille in der kommenden Saison auch im Europacup an und hofft auf Erfolge in der Europa Conference League. Durch den Einstieg im Playoff wären die einstigen Champions-League-Gegner des FC Red Bull Salzburg ein möglicher Gegner von Rapid oder Austria Wien bei einem Erreichen der letzten Qualifikationsrunde.

