Barca siegt bei Rückkehr ins Camp Nou deutlich

Der FC Barcelona ist mit einem Kantersieg ins Camp Nou zurückgekehrt.

Die Katalanen gewannen in der 13. La-Liga-Runde gegen Athletic Bilbao ungefährdet 4:0 und zogen zumindest bis Sonntag mit Leader Real Madrid an Punkten gleich. In der ersten Partie im noch nicht komplett fertig renovierten Stadion brachte Robert Lewandowski sein Team bereits in der 4. Minute in Führung. Ferran Torres direkt vor und Fermin Lopez unmittelbar nach der Pause gelang die Vorentscheidung.

In der Schlussminute glückte Ferran Torres noch der Doppelpack. Die Gäste spielten ab der 54. Minute zu zehnt, weil Oihan Sancet für ein Foul glatt Rot sah. Für Barça war es das erste Spiel im Camp Nou seit mehr als zweieinhalb Jahren. Die bisher letzte offizielle Begegnung des spanischen Meisters im Kult-Stadion fand Ende Mai 2023 statt. Gegen Bilbao durften auf Anordnung der Stadt nur 45.400 Zuschauer ins Stadion. Bis Jahresende sollen es 62.000 sein. Nach dem endgültigen Abschluss der Modernisierungsarbeiten wird das Stadion eine Kapazität von rund 105.000 Plätzen haben.

