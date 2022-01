Barca siegt dank De Jong

Real Madrid hat am Sonntag die erste Pflichtspiel-Niederlage seit fast drei Monaten kassiert. Nach zuletzt 13 Siegen und zwei Unentschieden setzte es für Spaniens Fußball-Rekordmeister in der Liga ein 0:1 bei Getafe. Das entscheidende Tor erzielte Enes Ünal in der neunten Minute nach schwerem Fehler von Eder Militao. David Alaba spielte bei den Madrilenen nach überwundener Corona-Infektion durch.

Nach der zweiten Meisterschafts-Pleite in dieser Saison liegt Real nach Verlustpunkten gerechnet nur noch zwei Zähler vor dem FC Sevilla, der am Montag bei Cadiz antritt.

15 Punkte hinter Real liegt der FC Barcelona auf Platz fünf. Die Katalanen mühten sich bei Real Mallorca zu einem 1:0, Torschütze war Luuk de Jong in der 44. Minute. Bei Barca fehlten 18 Spieler wegen Corona-Infektionen, Verletzungen oder Sperren, dennoch stand Yusuf Demir nicht im Kader. Der ÖFB-Teamspieler hält bei neun Pflichtspiel-Einsätzen für Barcelona – bei seinem zehnten Einsatz würde eine Klausel greifen, wonach Barca den 18-jährigen ÖFB-Teamspieler fix um zehn Millionen Euro von Rapid verpflichten müsste. Diese Zahlung will sich der finanzmarode Club ersparen.

(APA)

Bild: Imago