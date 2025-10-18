Barca-Spiel in Miami: Spieler-Proteste in La Liga

Das umstrittene „Auswärts-Auswärtsspiel“ des FC Barcelona in Miami hat in Spaniens La Liga für den ersten großen Protest gesorgt. Bei der Begegnung zwischen Real Oviedo und Espanyol Barcelona am Freitagabend (0:2) verharrten die 22 Startspieler um Espanyols deutschen Profi Clemens Riedel nach Anpfiff 15 Sekunden lang regungslos auf dem Platz, die TV-Weltregie schnitt währenddessen auf eine Außenansicht des Stadions.

Wenige Stunden zuvor hatte Spaniens Spielervereinigung Proteste für die Begegnungen des neunten Erstliga-Spieltags von Freitag bis Montag angekündigt. Die Aktionen sollen sich gegen „mangelnde Transparenz und fehlenden Dialog“ im Hinblick auf die Verlegung eines Liga-Spiels in die USA richten, teilte die Vereinigung mit.

Barcelona in Miami gegen Villarreal – Ablehnung bei Fans, Spielern und Flick

La Liga hatte in der Vorwoche mitgeteilt, dass der FC Barcelona sein Auswärtsspiel gegen den FC Villarreal am 20. Dezember in der Wahlheimat von Klub-Ikone Lionel Messi austragen wird. Dies hatte weitgehende Ablehnung eines Großteils der Fangruppen und der Klubs hervorgerufen, die einerseits einen Angriff auf die Fußballkultur und andererseits einen Wettbewerbsvorteil für Barca sehen, für das ein Auswärts- nun zu einem gefühlten Heimspiel werde.

Auch Barca-Trainer Hansi Flick und Mittelfeldspieler Frenkie de Jong hatten sich nicht allzu glücklich über ihr „Auswärts-Auswärtsspiel“ gezeigt. „Jetzt spielen wir ein Auswärtsspiel auf neutralem Boden. Das gefällt mir nicht und ich halte es für die Spieler für nicht richtig“, sagte de Jong.

(SID) / Bild: Imago