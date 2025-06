Barca-Sportdirektor Deco mit deutlicher Ansage an ter Stegen

Sportdirektor Deco hat Kapitän Marc-André ter Stegen in seltener Offenheit die Tür beim FC Barcelona gewiesen.

„Ich muss nicht mit ihm reden“, sagte der frühere Mittelfeldstar der Katalanen der Zeitung La Vanguardia und betonte: „Meine Pflicht ist es, die bestmögliche Mannschaft für den Trainer aufzubauen.“

Deshalb hat Deco für Coach Hansi Flick den Torwart Joan García von Stadtrivale Espanyol verpflichtet – als neuen Stammkeeper, zulasten ter Stegens. Dessen Wunsch, über die Situation zu sprechen, wies Deco nun kalt zurück.

„Es gibt keinen Vertrag, der besagt, dass man auf jeden Fall spielen muss“, meinte der Portugiese nur schulterzuckend in Richtung ter Stegens, der noch bis 2028 an Barca gebunden ist, und ergänzte: „Von nun an trifft der Trainer die Entscheidungen.“

Szczesny verlängert

Zudem verkündete er eine weitere schlechte Nachricht für ter Stegen. Die vielfach erwartete Vertragsverlängerung mit Wojciech Szczesny, den Barcelona nach der schweren Verletzung des deutschen Nationaltorwarts im September aus dem Ruhestand geholt hatte, sei „sicher“. Weil Barca damit vier Torhüter in der ersten Mannschaft habe, müsse man „eine Entscheidung wegen Inaki Pena treffen“ – sofern ter Stegen nicht freiwillig geht.

Deco sprach außerdem über den auch vom FC Bayern umworbenen spanischen Flügelstürmer Nico Williams von Athletic Bilbao. „Sowohl Nico als auch andere Spieler zeigen den Wunsch zu kommen“, sagte er und verkündete: „Wenn die Umstände stimmen, werden wir es versuchen.“

(sport.sky.de) / Bild: Imago