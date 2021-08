Barça-Teamkollege lobt Demir: “Hat ähnlichen Stil wie Messi”

via

via Sky Sport Austria

Nach dem Wechsel von Rapid Wien zum FC Barcelona scheint sich ÖFB-Talent Yusuf Demir auch danke starker Leistungen in den Testspielen einen Platz in der ersten Mannschaft der Katalanen erkämpft zu haben.

Bei Barças Ligaauftakt gegen Real Sociedad stand der 18-Jährige im Kader, kam aber noch nicht zu seinem Pflichtspieldebüt für die Koeman-Elf. Nicht nur bei Trainer Ronald Koeman, sondern auch bei seinen Mitspielern hat Demir schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Barça-Abwehrchef Gerard Piqué lobte den Österreicher im “Kurier”: “Yusuf hat im Dribbling einen ähnlichen Stil wie Messi. Für sein Alter ist er schon auf einem hohen Niveau. Ich bin sicher, dass er uns enorm helfen wird.”

Möglichwerweise kann Demir sein Können ja schon am nächsten Spieltag in La Liga unter Beweis stellen. Dann ist der FC Barcelona am späten Samstagabend bei Athletic Bilbao zu Gast.

Bild: Imago