Barcelona muss Präsidentenwahl wegen Coronakrise verschieben

Der FC Barcelona muss die ursprünglich für 24. Jänner angesetzte Präsidentschaftswahl verschieben. Aufgrund des Anstiegs an Infektionen mit dem Coronavirus in Katalonien habe man sich mit dem Club darauf verständigt, teilte das Regionalparlament der spanischen Region am Freitag mit. In Katalonien gelten seit kurzem strengere Ausgangsbeschränkungen.

Josep Maria Bartomeu war als Barcelona-Präsident im Oktober zurückgetreten. Den Club plagen durch die Coronakrise finanzielle Probleme, auch sportlich läuft es nicht nach Wunsch. Mit dem ehemaligen Clubchef Joan Laporta, Victor Font und Toni Freixa gibt es drei Kandidaten für Bartomeus Nachfolge.