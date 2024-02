Barcelona? So plant Tuchel seine Zukunft!

Thomas Tuchel verlässt den FC Bayern am Saisonende. Was Sky am Mittwochvormittag exklusiv vermeldet hatte, bestätigten die Münchner wenig später auch offiziell. Nun stellt sich die Frage, wie die Zukunft des scheidenden Bayern-Trainers aussehen wird.

Nach einem offenen und ehrlichen Gespräch mit Vorstands-Boss Jan-Christian Dreesen und Tuchel ist nun das Ziel, die Saison gemeinsam zu beenden und im besten Fall mindestens einen Titel zu gewinnen (Deutsche Meisterschaft und/oder Champions League).

Doch wie geht es nach Saisonende für Tuchel weiter?

Eine Pause hat der 50 Jahre alte Fußballlehrer nicht eingeplant. Tuchel ist sofort bereit für eine neue Aufgabe. Auch, weil es viele lukrative Trainerposten zu besetzen gibt. Allen voran der des FC Barcelona, da Trainer Xavi Hernández am Saisonende ebenfalls aufhören wird.

“Tuchel war nicht in Bayern verliebt – Bayern nicht in Tuchel“ – im Sommer ist Schluss



Tuchel zu Barcelona? Möglich!

Nach Informationen von Sky hat es bislang zwar noch keinen Kontakt gegeben zwischen Tuchel und den Katalanen. Auf der Liste von Sportdirektor Deco steht Tuchel aber allemal, zumal die Verantwortlichen dort wissen, dass Tuchel eine hohe Affinität für den Verein hat. Hinzukommt: Tuchel ist nach Sky Infos für den Trainerposten in Barcelona sehr offen!

Seit Jahren analysiert er den Klub und dessen DNA. Tuchel ist fasziniert von der Jugendakadamie „La Masia“, traf zu dessen Lebzeiten Barcelona-Legende Johan Cruyff, tauschte sich etliche Male mit Pep Guardiola aus, einer weiteren Barca-Legende. Zuletzt schwärmte er auf einem Fan-Fest von der Mentalität von spanischen Spielern. Kurzum: Tuchel ist Spanien- und vor allem Barcelona-Fan!

Das sagen die Fans zum Tuchel-Aus



Brisant: Auch Hansi Flick steht auf der Liste des FC Barcelona und der deutsche Ex-Bundestrainer lässt sich seit Kurzem von Star-Berater Pini Zahavi vertreten. Zahavi ist seit Jahren allerdings derjenige, der für Tuchel zumeist die Vereins-Wechsel in die Wege leitet oder sogar mit am Verhandlungstisch sitzt. Neben Tuchels engstem Vertrauen Olaf Meinking, der Tuchel weiterhin berät. Zahavi soll auch beim nächsten Tuchel-Job im Hintergrund mitwirken.

Rückkehr in die Premier League?

Sollte Tuchel nicht in Barcelona landen, ist ein Wechsel in die Premier League wahrscheinlich. Seine Mission auf der Insel sieht er nach seinem Aus beim FC Chelsea im September 2022 noch nicht als vollendet an. Selbst eine Rückkehr zu den Blues ist für ihn nicht ausgeschlossen. Manchester United reizt ihn ebenfalls.

“Großes Risiko, mit Tuchel weiterzumachen“



Noch steht Tuchel mit keinem Verein in Verhandlungen. Sein voller Fokus richtet sich nun auf den Saisonendspurt mit den Bayern. Für seine vorzeitige Vertragsauflösung bei den Bayern (hat einen Vertrag bis 2025 ohne Ausstiegsklausel) bekommt er übrigens eine finanzielle Entschädigung. Diese hat ihm Dreesen bereits am Mittwoch zugesichert.

(skysport.de // Florian Plettenberg)

Beitragsbild: Imago