Thomas Tuchel wird den FC Bayern München verlassen. Wie der Verein am Mittwochvormittag bestätigt, haben sich der 50-Jährige und der deutsche Rekordmeister in positiven Gesprächen auf ein Ende der Zusammenarbeit geeinigt.

Tuchels Vertrag wäre noch bis 2025 gelaufen, aber nun wird die Zusammenarbeit bereits ein Jahr vor Vertragsende beendet. Dies sei das Ergebnis eines einvernehmlichen Gesprächs zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen und Tuchel. Sky berichtete bereits vorab exklusiv von der anstehenden Trennung.

Bayern-CEO Dreesen begründet Entscheidung

„Wir sind in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen, unsere Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden. Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen. Bis dahin ist jeder Einzelne im Club ausdrücklich gefordert, um in der Champions League und in der Bundesliga das maximal Mögliche zu erreichen“, so Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen. „Hierbei nehme ich auch explizit die Mannschaft in die Pflicht. Insbesondere in der Champions League sind wir davon überzeugt, dass wir nach dem 0:1 im Hinspiel bei Lazio Rom im Rückspiel in unserer vollbesetzten Allianz Arena mit unseren Fans im Rücken ins Viertelfinale einziehen werden.“

Thomas Tuchel selbst sagt zu seinem Bayern-Aus: „Wir haben vereinbart, dass wir unsere Zusammenarbeit nach dieser Saison beenden. Bis dahin werde ich mit meinem Trainerteam selbstverständlich weiter alles für den maximalen Erfolg geben.“

FC Bayern & Tuchel? – Janko: „Wird keine Liebesbeziehung mehr“

Sky-Info: Alonso soll Bayern-Trainer werden

Ein Wunschkandidat für den freiwerdenden Trainerposten soll es bereits geben. Die Verantwortlichen der Münchner haben den aktuellen Leverkusen-Trainer Xabi Alonso als idealen Nachfolger für Tuchel auserkoren. Nach Sky-Informationen wurde bereits Kontakt mit dem Management des Spaniers aufgenommen.

Auch der FC Liverpool soll nach dem Sommer-Abgang von Jürgen Klopp stark an einer Verpflichtung von Alonso interessiert sein. Der 42-Jährige kickte für beide Vereine. Zwischen 2004 und 2009 spielte der 42-Jährige in Liverpool, zwischen 2014 und 2017 stand Alonso bei den Münchnern unter Vertrag.

Auch über Zinedine Zidane wurde intern diskutiert. (Die Trainerkandidaten beim FC Bayern im Check)

++GEWINNSPIEL++ Jetzt die Sky Sport Austria-App downloaden und tolle Preise gewinnen!

(Red./skysport.de) / Bild: Imago