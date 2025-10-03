Barcelona-Star Yamal erneut verletzt

Starspieler Lamine Yamal wird dem FC Barcelona mit Leistenproblemen vorerst erneut fehlen.

Das gab der spanische Fußball-Meister am Freitag bekannt. Demnach seien die Schmerzen im Schambereich, wegen denen Yamal schon nach der Länderspielpause im September aussetzen musste, nach dem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain (1:2) wieder aufgetreten. Yamal, der gegen PSG erstmals seit August wieder in der Startelf stand, werde erneut „zwei bis drei Wochen“ pausieren müssen.

Clásico in Gefahr

Der 18-Jährige wird damit das La-Liga-Auswärtsspiel der Katalanen am Sonntag beim FC Sevilla und auch die WM-Qualifikationsspiele mit Spanien gegen Georgien und Bulgarien verpassen. In Gefahr ist zudem der Clásico am 26. Oktober gegen Real Madrid.

Barca-Trainer Hansi Flick hatte schon im September verärgert auf den Ausfall seines Jungstars reagiert und dabei Nationaltrainer Luis de la Fuente kritisiert. Dieser hatte Yamal damals trotz Schmerzen berufen und ihm trotz deutlicher Siege lange Einsatzzeiten gegeben. „Das ist keine Rücksichtnahme auf die Spieler“, sagte Flick, der zudem seinen Austausch mit de la Fuente bemängelte: „Vielleicht liegt es einfach daran, dass mein Spanisch nicht gut ist und sein Englisch nicht gut. Die Kommunikation könnte besser sein.“

De la Fuente betonte am Freitag, es gebe „keinen Konflikt mit Flick. Ich war einfach überrascht von diesen Aussagen, weil er selbst Nationaltrainer war und ich dachte, er hätte dieses Einfühlungsvermögen“, sagte der 64-Jährige im Rahmen der Kaderbekanntgabe: „Wir haben zwei sehr wichtige Spiele – und reden über Flick. Wir spielen um die Weltmeisterschaft, das ist das, was wirklich zählt. Der Rest ist nicht wichtig. Jeder hat gesagt, was er gesagt hat, und damit hat es sich.“

(SID) / Bild: Imago