Barcelona vor erstem Schritt zum Triple – Copa-Finale gegen Real

Der FC Barcelona träumt von einer perfekten Fußball-Saison. In der Liga sind die Katalanen vier Punkte voran, in der Champions League stehen sie im Semifinale und im Cup schon im Endspiel. Dort geht es am Samstag (22.00 Uhr) in Sevilla gegen den Erzrivalen Real Madrid darum, die Chance aufs dritte Triple am Leben zu erhalten. Die „Königlichen“ haben sich aus der Königsklasse bereits verabschiedet, sie müssen im Finale auf David Alaba verzichten.

Der ÖFB-Teamkapitän zog sich beim 1:0 am Mittwoch bei Getafe eine Muskelverletzung zu. Sein Team holte aus den jüngsten sieben Pflichtspielen nur drei Siege und bezog zudem in den beiden bisherigen „Clasicos“ dieser Saison deftige Niederlagen. Im Oktober gewann Barcelona im Estadio Bernabeu 4:0, im Jänner im Supercup in Saudi-Arabien 5:2. Siebenmal standen die beiden Großclubs einander im Endspiel um die Copa del Rey gegenüber, viermal triumphierte Real, dreimal Barca.

Zuletzt gab es das Finalduell im Jahr 2014, als die Madrilenen auch dank eines spektakulären Solo-Tores von Gareth Bale das bessere Ende für sich hatten. 2011 setzte sich ebenfalls Real durch und verhinderte damit ein Triple der „Blaugrana“, mit 31 Titeln Rekordcupsieger vor Athletic Bilbao (24) und Real (20). In der Liga bekommen es Barcelona und der Rekordmeister bereits in zwei Wochen wieder miteinander zu tun, in der drittletzten Runde wird eine Vorentscheidung im Meisterrennen erwartet. Das Triple ist Barcelona bisher 2009 und 2015 gelungen.

(APA)/Beitragsbild: Imago