Sky-Info: Alaba fällt für Copa-Finale aus

Nach Sky-Informationen verpasst Real-Verteidiger David Alaba das Finale der Copa del Rey gegen den FC Barcelona.

Der ÖFB-Star hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und ist für den Clásico an Samstag in Sevilla (22 Uhr) definitiv keine Option. Eine ausführliche Untersuchung am Donnerstag soll Aufschluss darüber geben, wie lange Real auf Alaba verzichten muss.



Real setzte sich am Mittwochabend in der spanischen Liga beim FC Getafe mit 1:0 (1:0) durch. Sorgen bereitete einmal mehr der Gesundheitszustand des 32-jährigen Alaba. Der Verteidiger wurde zur Pause ausgewechselt.

(Red.)

Bild: Imago