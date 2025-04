Real Madrid hat eine glanzlose Generalprobe für das Finale des spanischen Fußball-Pokals hingelegt. Der Rekordmeister bezwang den FC Getafe auswärts mit etwas Glück und dank des starken Torhüters Thibaut Courtois 1:0 (1:0) und verkürzte den Rückstand auf La-Liga-Tabellenführer FC Barcelona wieder auf vier Punkte. Am Samstag (22.00 Uhr) stehen sich die Erzrivalen im Finale der Copa del Rey in Sevilla gegenüber.

Arda Güler (21.) erzielte das Tor des Tages für die Königlichen, Getafes Torhüter David Soria sah beim Fernschuss des Türken nicht gut aus. Trainer Carlo Ancelotti hatte wohl auch mit Blick auf das Pokal-Finale viel rotiert, so saß Antonio Rüdiger die gesamte Spielzeit auf der Bank. Auch weitere Stars wie der frühere Dortmunder Jude Bellingham erhielten zumindest zeitweise eine Pause.

Alaba wohl mit Beinbeschwerden ausgewechselt

David Alaba wurde bei Real zur Pause ausgewechselt. Laut spanischen Medienberichten soll der ÖFB-Star Unbehagen in seinem linken Bein verspürt haben. In diesem war er Ende 2023 am Knie operiert worden.

Fünf Spieltage stehen noch aus. Die größte Chance, um noch einmal Druck auf die Katalanen von Trainer Hansi Flick auszuüben, bietet sich Real am 11. Mai. Dann empfängt Barcelona die Madrilenen in der Liga zum Clasico.

(APA/SID) / Bild: Imago