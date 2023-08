Barisic strahlt nach Sieg in Debrecen: „Eine hervorragende Leistung“

Rapid hat das Playoff um die Fußball-Conference-League erreicht. Nach dem 0:0 im Drittrunden-Qualifikationshinspiel ließen die Wiener am Donnerstag in Debrecen ein souveränes 5:0 (2:0) folgen.

Zoran Barisic, Coach von Rapid, war nach dem Sieg sehr zufrieden: „Es war eine von hinten bis vorne, vom Anfang bis zum Ende, hervorragende Leistung. Der Plan, den wir gehabt haben, haben die Jungs sehr gut umgesetzt. Es hat wunderbar geklappt, ein wunderbarer Abend. Die Jungs haben unseren Fans ein super Spiel gegen Fiorentina beschert und auf das freuen wir uns natürlich sehr.“

Auch Rapid-Kapitän Guido Burgstaller konnte mit der Mannschaftsleistung gut leben: „Der Auftritt war schwer in Ordnung. Wir waren griffig, haben aus dem Heimspiel einiges gelernt – etwa was das Pressing betrifft. Für Euphorie ist keine Zeit. Wir freuen uns, dass wir gewonnen haben, wussten, dass es schwierig wird. . Was in Wien nicht hundertprozentig gelaufen ist, ist heute da umso besser gelaufen.“

(APA)

Bild: GEPA