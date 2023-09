Barisic warnt vor Cup-Duell: „Jeder, der Gurten unterschätzt, wird auf die Nase fallen“

Nach dem 7:0-Erfolg in der ersten ÖFB-Cup-Runde steht für den SK Rapid heute in Runde zwei ein Auswärtsspiel bei Regionalligist Union Gurten an. Die Hütteldorfer sind der klare Favorit, dennoch warnt Trainer Zoran Barisic vor einer möglichen Überheblichkeit.

„Natürlich sind wir klarer Favorit, aber jeder, der Gurten unterschätzt, wird auf die Nase fallen und das darf uns nicht passieren“, betonte Barisic und ergänzte: „Wir müssen auf hundert Prozent programmiert sein, von Anfang an die richtige Einstellung für dieses Match finden, weil wir selbstverständlich die nächste Runde erreichen wollen.“

Den Gegner beschreibt Barisic als „sehr kompakte Mannschaft“, die „physisch gut drauf ist und bei Standardsituationen viel Gefahr ausstrahlt.“ Der Cheftrainer fordert: „Volle Konzentration von unserer Seite ab der ersten Minute ist ein Muss.“

Barisic kann im Auswärtsspiel auf den zuletzt gesperrten Terence Kongolo und den kürzlich mit einer Arbeitserlaubnis ausgestatteten Thierry Gale zurückgreifen. Die Verletztenliste der Hütteldorfer ist angeführt von Kapitän Guido Burgstaller aber nach wie vor lang. Neben dem Langzeitverletzten Nenad Cvetković fehlen auch Roman Kerschbaum, Aleksa Pejjić und Thorsten Schick.

Gurten weicht ins Klaus-Roitinger-Stadion aus

Gespielt wird in der ehemaligen Heimstätte der SV Ried, im Klaus-Roitinger-Stadion Ried. Die Gurtener erwarten eine große Kulisse. Bis zu 1.000 Grün-Weiße sollen den Rapid-Gästesektor füllen.

Union Gurten liegt in der Regionalliga Mitte derzeit im Tabellenmittelfeld (auf Rang 8 mit drei Punkten Rückstand auf Platz 3) und konnten bei ihrer Generalprobe in der letzten Runde die LASK Amateure OÖ mit 1:0 bezwingen.

„Heimspiel“ für Bajic

Für den im Innviertel aufgewachsenen Ante Bajic wird es ein emotionales Duell mit seinem Ex-Klub. „Ich freue mich natürlich ganz besonders auf dieses Spiel und werde auch viele Freunde wiedersehen. Gurten ist ein sehr bodenständiger und familiärer Verein, der uns viel abverlangen wird“, sagte Bajic und fügte an: „Wir müssen unsere Chancen, die wir sicher haben werden, konsequent nutzen und dann bin ich positiv gestimmt, dass wir als Sieger vom Platz gehen. Das ist auch unser Ziel und für die 90 Minuten wird die Freundschaft mit meinen ehemaligen Mitspielern ruhen.“

(APA, Red.) / Bild: GEPA