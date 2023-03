Basel bezwingt Slovan Bratislava im Elfmeterschießen

via

via Sky Sport Austria

In der UEFA Conference League fixierte der FC Basel mit einem 4:1 im Elfmeterschießen den Aufstieg ins Viertelfinale. Den Schweizern war in der Slowakei erst in der 93. Minute der 2:2-Ausgleich gelungen.

Für Lazio Rom kam nach einem 1:2 bei Alkmaar hingegen das Aus. Die Niederländer hatten bereits das Hinspiel 2:1 gewonnen. Villarreal musste sich nach einer 0:1-Heimniederlage gegen Anderlecht verabschieden. Aus Europas fünf Topligen sind noch West Ham United, Fiorentina und Nizza dabei. In der Runde der besten acht Mannschaften stehen außerdem noch Lech Posen und KAA Gent.

Alle Ergebnisse im Überblick

Slovan Bratislava – FC Basel 1:4 i.E. – 2:2 n.V. (2:2, 2:0). Tore: Abubakari (11.), Kucka (17.) bzw. Calafiori (53.), Amdouni (93.). Hinspiel 2:2 – Basel mit Gesamtscore von 4:4 und Sieg im Elferschießen weiter

Sivasspor – AC Fiorentina 1:4 (1:1). Tore: Yesilyurt (35.) bzw. Cabral (44.), Milenkovic (62.), Goutas (78./Eigentor), Castrovilli (89.). Rote Karte: Arslan (Sivasspor/81.). Hinspiel 0:1 – Fiorentina mit Gesamtscore von 5:1 weiter

Djurgaarden – Lech Posen 0:3 (0:0). Tore: Marchwinski (77.), Kvekveskiri (91.), Skoras (92.). Rote Karte: Danielson (Djurgaarden/44.). Hinspiel 0:2 – Posen mit Gesamtscore von 5:0 weiter

AZ Alkmaar – Lazio Rom 2:1 (1:1). Tore: Karlsson (28.), Pavlidis (62.) bzw. Anderson (21.). Hinspiel 2:1 – Alkmaar mit Gesamtscore von 4:2 weiter

West Ham – AEK Larnaca 4:0 (1:0). Tore: Scamacca (21.), Bowen (47., 49.), Mubama (65.). Rote Karte: Ledes (44./Larnaca). Hinspiel 2:0 – West Ham mit Gesamtscore von 6:0 weiter

OGC Nizza – Sheriff Tiraspol 3:1 (1:0). Tore: Laborde (30.), Moffi (53.), Brahimi (79.) bzw. Tapsoba (54.). Hinspiel 1:0 – Nizza mit Gesamtscore von 4:1 weiter

Villarreal – RSC Anderlecht 0:1 (0:0). Tor: Slimani (73.) Hinspiel 1:1 – Anderlecht mit Gesamtscore von 2:1 weiter

Bereits am Mittwoch:

Istanbul Basaksehir – KAA Gent 1:4 (0:4). Tore: Januzaj (88.) bzw. Orban (31., 32., 34.), Cuypers (37.). Hinspiel 1:1 – Gent mit Gesamtscore von 5:2 weiter

(APA/red.)

Artikelbild: Imago