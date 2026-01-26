Basel klärt Magnin-Nachfolge

Der Schweizer Fußball-Meister und -Pokalsieger FC Basel hat Stephan Lichtsteiner als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 42-Jährige unterschreibt beim Vierten der Schweizer Super League einen Vertrag bis 2029 und folgt damit auf Ludovic Magnin, dessen Entlassung der Verein am Montag bekanntgegeben hatte.

Lichtsteiner trainierte zuvor den Viertligisten FC Wettswil-Bonstetten und kennt den FC Basel lediglich aus einer früheren Jugendtrainerstation. „Obwohl der Schritt etwas früher als geplant kommt, war es für mich selbstverständlich, dass ich diese Herausforderung bei diesem tollen Klub jetzt annehmen möchte“, wird Lichtsteiner in einer Mitteilung des Klubs zitiert.

Bereits am Donnerstag steht Lichtsteiner erstmals für Basel am Spielfeldrand. Gegen Viktoria Pilsen spielen die Schweizer um das Weiterkommen in der Europa League (21:00 Uhr). In der Liga trifft Basel dann am Sonntag auf den FC Thun (16.30 Uhr). In der heimischen Super League liegt der FCB derzeit als Vierter zehn Punkte hinter Tabellenführer FC Thun.

