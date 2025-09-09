Basketball-EM: Türkei feiert erste Halbfinal-Teilnahme seit 24 Jahren

Die Türkei hat zum ersten Mal seit 24 Jahren das Halbfinale der Basketball-EM erreicht.

Das Team um NBA-Jungstar Alperen Sengün von den Houston Rockets besiegte am Dienstag in Riga Polen in der Runde der letzten acht mit 91:77 (46:32). 2001 hatten es die Türken bei ihrer Heim-Europameisterschaft bis ins Finale geschafft, unterlagen dort jedoch gegen Jugoslawien.

Sengün glänzte vor 3463 Zuschauern mit einem Triple-Double aus 19 Punkten, zwölf Rebounds und zehn Assists, für Polen kamen Jordan Loyd und Mateusz Ponitka auf je 19 Zähler. Die Türkei bekommt es am Freitag in der Vorschlussrunde mit Litauen oder Griechenland zu tun. Die Polen verpassten derweil, zum zweiten Mal in Folge in ein EM-Halbfinale einzuziehen. 2022 hatten sie in Berlin letztlich das Spiel um Bronze gegen die Deutschen verloren.

(SID) Foto: Imago