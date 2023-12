Basketball: Rasid Mahalbasic unterschrieb bei Xalapa in Mexiko

Basketballprofi Rasid Mahalbasic zieht es noch einmal in die Ferne. Der 33-jährige Center hat bei Halcones UV Xalapa in Mexiko unterschrieben. Er tritt das Engagement nach eigenen Angaben am kommenden Dienstag (2. Jänner) an. Die ersten Partien mit dem neuen Club stehen am 20. und 21. Jänner in der Basketball Champions League Americas an. Die Mexikaner haben die ersten zwei Gruppenspiele gegen Kontrahenten aus Nicaragua und Venezuela verloren.

Mahalbasic hatte sich zuletzt Olimpija Ljubljana angeschlossen, den Vertrag jedoch nach drei Kurzeinsätzen wieder aufgelöst. Xalapa wird die 16. Auslandsstation des langjährigen Nationalteam-Centers seit 2010. Bei dem Club ist der Spanier Paco Olmos als Trainer tätig, unter dem der Klagenfurter bereits in Lugo und Burgos gespielt hat.

(APA)/Bild: Imago