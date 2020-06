Baumeister über viertes Admira-Engagement: “Frau war die treibende Kraft”

Vor dem Spiel der Admira beim SKN St. Pölten hat sich Neo-Sportdirektor Ernst Baumeister den Sky-Mikrofonen gestellt. Der 63-jährige Baumeister freut sich auf seine neue Aufgabe und verrät, wer die treibende Kraft hinter seinem Engagement war.

Seit Montag ist Ernst Baumeister zurück beim FC Flyeralarm Admira. Der gebürtige Wiener wird in Zukunft als Sportdirektor bei den Südstädtern in Aktion treten. Für Baumeister ist es nach 1987 (als Spieler), 2005 (als Trainer) und 2015 (als Trainer und Sportdirektor) sein viertes Engagement bei der Admira.

Treffen mit Magath ausschlaggebend

Der frühere österreichische Nationalspieler verriet im Sky-Interview, dass er sich vor zweieinhalb Wochen mit Felix Magath getroffen hat. “Er wollte sich eigentlich nur informieren, wie ich die Lage sehe“, meinte Baumeister. Als Insider sollte Ernst Baumeister dem Deutschen helfen, sich ein besseres Bild vom österreichischen Fußball zu machen. Zwei Wochen später kam Magath dann direkt auf den 63-Jährigen zu.

“Die Frau war die treibende Kraft“, sagte Baumeister, der anfangs zwar Zweifel hatte, aber dann doch recht schnell zusagte. “Ich scheue mich nicht davor, die Aufgabe zu übernehmen“, betonte der ehemalige Austria-Spieler und ergänzte: “Ich bin überzeugt davon, dass ich mithelfen kann, die Klasse zu halten.”

Sky-Experte Andi Herzog hält Baumeister für den idealen Mann für die Sportdirektor-Position. Er spricht von “einem guten Schachzug” der Admira und Flyeralarm-Mastermind Felix Magath.

Baumeister: “Wieder positiv Denken”

Zudem habe Baumeister “um halb 1 in der Nacht Anrufe von Spielern bekommen“, die ihn noch von seiner letzten Amtszeit bei den Südstädtern kannten. Insgesamt will Baumeister “wieder positives Denken in den Verein bringen” und mit seiner Anwesenheit dem Klub aus der Misere helfen. Mit Cheftrainer Zvonimir Soldo hatte Baumeister derweil “ein sehr gutes Gespräch.” Der Coach sei “fachlich auch in Ordnung” und wird in den nächsten Wochen volle Unterstützung vom neuen Sportdirektor erhalten.

“Wir wollen den Weg wieder einschlagen, der vor zwei Jahren als ich gegangen bin, verfolgt wurde“, sagte Baumeister, der in Zukunft voll auf junge und hungrige Spieler setzen will. Der FC Flyeralarm Admria wolle sich mittelfristig “im Mittelfeld ansiedeln“, vorher gilt der Fokus aber voll den bevorstehenden acht Meisterschaftsspielen.