Baumgartlinger für EM zuversichtlich: “Die ersten Einheiten verliefen noch besser als erhofft”

Österreichs Fußball-Nationalteamkapitän Julian Baumgartlinger hat sich nach seiner Rückkehr ins volle Mannschaftstraining bei Bayer Leverkusen sehr zuversichtlich geäußert. Einer EM-Teilnahme des 33-jährigen Salzburgers dürfte nichts im Wege stehen.

Baumgartlinger absolvierte nach seiner Ende Jänner erlittenen Kreuzbandverletzung samt stabilisierender OP am Dienstag erstmals ein komplettes Teamtraining – und verspürte danach laut eigenen Angaben überhaupt keine Probleme.

“Es war ein schönes Gefühl, nach nicht einmal vier Monaten wieder mit den Jungs auf dem Trainingsplatz zu stehen”, sagte Baumgartlinger am Mittwoch auf der Leverkusen-Website. “Die ersten Einheiten verliefen noch besser als erhofft, ich fühle mich sehr gut. Nun arbeite ich weiter auf die EM mit Österreich hin.” Der Mittelfeldspieler könnte schon am Samstag in der letzten Runde der deutschen Bundesliga in Dortmund erstmals seit Jänner im Matchkader stehen. Nächsten Donnerstag rückt er mit seinen ÖFB-Kollegen dann zum Start der EM-Vorbereitung in Bad Tatzmannsdorf ein.

(APA) / Bild: GEPA