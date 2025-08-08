Baumgartlinger nach Tod von Leo Windtner „schockiert“

Der plötzliche Tod von Ex-ÖFB-Präsident Leo Windtner sorgt weiterhin für große Bestürzung im österreichischen Fußball.

Auch Julian Baumgartlinger, zwischen 2016 und 2021 Kapitän des ÖFB-Teams, zeigt sich betroffen.

„Ich bin schockiert, auch unter den tragischen Umständen einer Bergtour, vom Ableben Leo Windtners zu erfahren. Ich habe Leo positiv in Erinnerung. Wir haben in den Jahren 2015 und 2016 sehr große Erfolge gefeiert und waren zu dieser Zeit sehr eng im Austausch und in Kontakt. Ich werde ihn als einen um den heimischen Fußball bemühten, herzlichen Menschen und Ex-ÖFB-Präsidenten in Erinnerung behalten. Mein Beileid gilt der Familie, den Angehörigen und seinen Freunden.“

Windtner war am Freitagvormittag bei einer Wanderung am Traunstein verstorben. Er wurde 74 Jahre alt.

(Red.)

Bild: GEPA