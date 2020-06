Baumgartlinger: Respekt, aber keine Angst vor den Bayern

Für Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen ist das Spitzenspiel gegen Rekordmeister Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) noch nicht entscheidend im Kampf um die Champions-League-Plätze. “Es sind jetzt noch fünf Spiele, vor allem in der Englischen Woche liegen noch ganz wichtige und ganz schwierige Spiele und damit auch Punkte rum, deswegen würde ich es nicht daran festmachen”, sagte der Österreicher in einer virtuellen Medienrunde am Dienstag.

Die Leverkusener liegen mit 56 Punkten derzeit auf dem fünften Platz, der am Saisonende nicht zum Einzug in die Königsklasse berechtigen würde. Mit Borussia Mönchengladbach auf Rang vier (56 Punkte) und dem Dritten RB Leipzig (58) liefern sich die Rheinländer einen Dreikampf. Ein Sieg gegen die Bayern könnte “big points” bringen, wie Baumgartlinger sagte: “Wir spielen zu Hause, wir haben sie schon geschlagen, deswegen könnte es ein riesiger Bonus sein, wenn wir das am Wochenende in Punkte ummünzen könnten.”

In der Hinrunde gewannen die Leverkusener in München 2:1, es war eine von bislang nur zwei Niederlagen für den Branchenprimus unter Trainer Hansi Flick. In der Zwischenzeit habe sich bei den Bayern jedoch einiges getan, merkte Baumgartlinger an. “Sie spielen unter Hansi Flick ein extrem gutes Pressing, sie sind sehr aggressiv im Anlaufen und im Gegenpressing mittlerweile”, sagte er.

Die Auftritte der Münchner gerade nach der Corona-Pause seien “imposant”, sagte der 32-Jährige. “Trotzdem glaube ich, dass wir weiter unser Spiel angehen und mutig bleiben sollten, dass wir Automatismen, die schon lange funktionieren, nicht wegen dieses Gegners umstellen. Wir respektieren Bayern, aber wir sind genauso mutig und trauen uns das zu, was wir können”, stellte Baumgartlinger klar.

