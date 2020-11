Baumgartlinger vor Vertragsverlängerung bei Bayer Leverkusen?

via

via Sky Sport Austria

Der Vertrag von Julian Baumgartlinger läuft zum Saisonende aus. In Leverkusen will man sich “zum richtigen Zeitpunkt” über ein Verlängerung unterhalten, so Sportdirektor Simon Rolfes.

“Baumi macht das gut, hat zudem eine gute, klare Meinung, ist sehr professionell und mit seiner Akribie auch in der Kabine ein Beispiel für die jungen Spieler.” Im neuen Jahr will man sich wieder zusammensetzen und über ein neues Arbeitspapier sprechen.

Bild: GEPA