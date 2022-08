Baumgartlinger weiter ein Thema für ÖFB-Teamchef Rangnick

Teamchef Ralf Rangnick hat ein mögliches Comeback des langjährigen ÖFB-Kapitäns Julian Baumgartlinger nicht ausgeschlossen. „Niemand ist weg vom Fenster, es sei denn, er erklärt seinen Rücktritt“, sagte Rangnick am Sonntag in Wien. Deswegen sei jeder Spieler „theoretisch ein Thema“. Der 34-jährige Baumgartlinger, der zuletzt vor mehr als einem Jahr im Nationalteam zum Einsatz gekommen war, will sich beim FC Augsburg in der deutschen Fußball-Bundesliga wieder empfehlen.

Nach mehreren Verletzungen und einer Knie-OP war Baumgartlinger in den vergangenen zwei Spielzeiten bei Bayer Leverkusen kaum mehr zum Einsatz gekommen. Nach sechs Jahren bei der „Werkself“ fand der zentrale Mittelfeldspieler in Augsburg eine neue Herausforderung. Seine Teamkarriere hatte der Routinier nicht beendet, stattdessen will sich Baumgartlinger wieder zurückkämpfen. „Wenn ich auf gutem Niveau weiterspielen kann und der Trainer mich will, bin ich bereit“, hatte der 84-fache Teamspieler zuletzt gesagt.

Auch bei Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer (36) gibt es noch eine kleine Chance. „Falls er in zwei Jahren noch immer spielt und sich als beste Lösung auf dieser Position erweist, dann ist auch diese Tür natürlich nicht zu. Aber jetzt müssen wir schauen, wie realistisch das derzeit ist“, sagte Rangnick über den Linksverteidiger.

Über den möglicherweise bevorstehenden Wechsel von Torjäger Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart zum Premier-League-Club Wolverhampton Wanderers wollte sich Rangnick nicht groß äußern. Allerdings gab er dem 25-jährigen Wiener einen Ratschlag: „Auch für ihn gilt, das habe ich ihm persönlich im Lehrgang gesagt: Er muss spielen und zwar möglichst auf hohem Niveau.“

Ein bisschen Entspannung gab es indes in der Tormannfrage. Der zuletzt überzeugende Patrick Pentz verließ die Wiener Austria und hat nun die Möglichkeit, sich in Frankreich als Stammgoalie von Stade Reims zu empfehlen. Heinz Lindner kommt beim FC Sion in der Schweiz zu regelmäßigen Einsätzen, genauso wie EM-Tormann Daniel Bachmann beim Premier-League-Absteiger Watford. Auch Martin Fraisl fand in der zweiten deutschen Bundesliga bei Arminia Bielefeld einen neuen Arbeitgeber. „Im Tor sind wir perspektivisch ganz gut aufgestellt“, betonte Rangnick.

(APA)

Artikelbild: GEPA