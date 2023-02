Baumgartner gibt Verletzungsupdate: „Wir sind voll im Plan“

via

via Sky Sport Austria

Der aktuell verletzte WAC-Innenverteidiger Dominik Baumgartner gibt im Sky-Interview ein Verletzungsupdate und spricht über seine Zukunft.

Der 26-Jährige laboriert aktuell an einer Meniskusverletzung. Nach einer Operation befindet sich Baumgartner am Weg zurück. „Es schaut sehr gut aus, wir sind voll im Plan. Hoffentlich kann ich in 2-3 Wochen wieder auf dem Platz stehen“, erklärte Baumgartner.

Der Vertrag des Innenverteidigers beim Wolfsberger AC läuft im Sommer aus. Seine Zukunft ist noch ungeklärt. „Darüber mache ich mir momentan keine Gedanken. Durch die Verletzung hat sich jetzt alles verzögert. Meine Gedanken sind jetzt nicht bei Vertragsgeschichten, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ich muss sehen, dass ich fit werde, weil sonst wird mich kein Verein wollen“, so Baumgartner.