Baumgartner trifft bei Leipzig-Gala – Bayern stellt Europarekord ein

RB Leipzig hat die starke Form in der deutschen Bundesliga erneut unter Beweis gestellt und sich in der neuen Rolle des Verfolgers von Bayern München bewiesen.

Im rekordträchtigen Auswärtsspiel beim von Sandro Wagner trainierten FC Augsburg gewann der Tabellenzweite dank gnadenloser Effizienz 6:0 (4:0). Leipzig ist damit sieben Spiele in Serie ungeschlagen und bleibt Spitzenreiter München auf den Fersen.

Yan Diomande (10.), Romulo (18.), Antonio Nusa (22.) und ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner (38.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Für den formstarken Baumgartner war es bereits das fünfte Saisontor. Assan Ouedraogo (56.) und Castello Lukeba (65.) erhöhten nach der Pause. Leipzig blieb damit im 16. Bundesliga-Duell in Folge gegen den Augsburg ungeschlagen und feierte seinen höchsten Auswärtssieg.

Bayern stellen Europarekord ein

Die Partie des FC Bayern in Mönchengladbach begann eine Viertelstunde verspätet. Der deutsche Rekordmeister wurde auf dem Weg ins Stadion durch einen Stau aufgehalten – und auf dem Rasen lange Zeit von einer Gladbacher Menschenmauer. Die Partie verlief nach einer frühen Roten Karte (19.) für die Gastgeber zwar noch eintöniger als prognostiziert. Jens Castrop hatte Luis Diaz mit offener Sohle in Schienbeinhöhe niedergegrätscht. Die eigentlich logische Konsequenz folgte erst in Minute 64.

Joshua Kimmich schoss die rotierende Elf von Vincent Kompany im zweiten Versuch in Front. Der zur Halbzeit eingewechselte Konrad Laimer spielte den vorletzten Pass. Raphael Guerreiro erhöhte nach Klassezuspiel von Michael Olise auf 2:0 (69.). Den Anschlusstreffer verpasste Kevin Stöger. Der Österreicher verlud bei seinem Strafstoß zwar Neuer-Vertreter Jonas Urbig, traf aber nur die Stange (75.).

Kurz darauf zeigte Bayerns Lennart Karl mit dem nächsten sehenswerten Tor sein Talent (80.). Harry Kane blieb im 13. Pflichtspiel der Saison erstmals ohne Torbeteiligung.

Sieg für Ilzers Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim und Trainer Christian Ilzer haben ihren „Heimfluch“ gebannt und die Ängste des 1. FC Heidenheim im Tabellenkeller geschürt. Die Kraichgauer gewannen am 8. Spieltag 3:1 (2:0) gegen den FCH. Nach drei Niederlagen in drei Partien vor eigenem Publikum feierte die TSG ihren ersten Sieg zu Hause.

Fisnik Asllani (18.), Tim Lemperle (45.+2) und TSG-Star Andrej Kramaric (63.) trafen für die Hoffenheimer, die nun 13 Punkte auf dem Konto haben. Die Heidenheimer (vier Zähler) kassierten die vierte Pleite im vierten Auswärtsspiel. Daran änderte auch das Tor von Stefan Schimmer (75.) nichts.

Burkardt-Doppelpack für Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat sich rehabilitiert und nach drei Pflichtspielen ohne Sieg wieder einen Erfolg gefeiert. Drei Tage nach der 1:5-Klatsche gegen den FC Liverpool in der Champions League erarbeitete sich die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller im Heimspiel gegen den FC St. Pauli einen 2:0 (1:0)-Sieg.

DFB-Nationalstürmer Jonathan Burkardt (36., 56.) sorgte mit seinem nächsten Doppelpack für das wichtige Erfolgserlebnis und ein wenig Selbstvertrauen für das DFB-Pokalspiel am Dienstag gegen Borussia Dortmund.

Daghim schießt Wolfsburg zum Sieg

Der vom Aluminium-Pech verfolgte Hamburger SV hat einen bitteren Dämpfer kassiert. Gegen den zuletzt kriselnden VfL Wolfsburg verlor der Aufsteiger trotz eines überlegenen Auftritts mit 0:1 (0:1) und rutschte ins untere Tabellenmittelfeld ab.

Salzburg-Leihgabe Adam Daghim (15.) erzielte für die Gäste aus Wolfsburg sehenswert das Tor des Tages. Ransford-Yeboah Königsdörffer (45.+1) verschoss für den HSV, der zudem Pfosten und Latte traf, einen Foulelfmeter. Für den VfL war es der erste Sieg seit dem ersten Spieltag.

