„Baustelle Offensive“: Sky-Experte Tatar ordnet ÖFB-Auftritt ein

Bei der Niederlage des ÖFB-Teams in der Nations League auswärts in Norwegen hat die Rangnick-Elf Schwächen offenbart.

Laut Sky-Experte Alfred Tatar ist eine davon mit Sicherheit die Offensive. In der neuen Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis ÖFB-Spezial ordnet er die Leistung der Österreicher gegen Haaland und Co. ein: „Die größte Baustelle gestern war die offensive Leistung, da war nichts zu sehen. Es gab keine Kompaktheit im Team.“

Wer wird Österreichs Haaland?

„Wir befinden uns auf der Suche nach einer Art Haaland für uns – aber ich sehe ihn weit und breit nicht“, führt Tatar weiter aus. Die nächste Aufgabe für ÖFB-Coach Rangnick sei es „die offensive Idee neu aufzustellen“.

Sky-Analyseexperte und -Reporter Marko Stankovic bestätigt Tatar in seinem Denken und ergänzt: „Es ist in beiden Partien dasselbe passiert: Wenn wir dieses Feuer nicht reinbekommen, haben wir Probleme – offensiv sowie defensiv.“

Für die ÖFB-Akteure geht es am 10. Oktober gegen Kasachstan und am 13. Oktober gegen Norwegen mit zwei Heimspielen in der Nations League weiter.

DAB | Der Audiobeweis Folge #233:“ÖFB-Spezial: Nations League-Auftakt“

Bild: GEPA