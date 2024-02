Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern mit Peter Stöger als Taktik-Experte am Samstag live bei Sky

Das „tipico Topspiel der Woche“ ab 17.30 Uhr mit Julia Simic, Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann

Am Samstagabend ist es endlich so weit: mit Bayer Leverkusen und Bayern München treffen die beiden dominierenden Mannschaften der bisherigen Saison aufeinander.

Die Begegnung zwischen dem Tabellenführer und seinem Verfolger ist in vielerlei Hinsicht ein echtes Spitzenspiel: Mit 52 bzw. 50 Punkten nach 20 Spieltagen befinden sich beide Mannschaften auf Kurs, eine der besten Saisonen in der Deutschen Bundesliga aller Zeiten zu spielen. Während die Werkself die zweitbeste Offensive (52 Tore) und beste Defensive (14 Gegentore) der Liga stellt, verfügt der Rekordmeister über die beste Offensive (59 Tore) und die zweitbeste Defensive (19 Gegentore). Sollte die in der bisherigen Saison noch ungeschlagene Mannschaft von Xabi Alonso im 31. Pflichtspiel die erste Niederlage hinnehmen müssen, würde der Serienmeister aus München an die Tabellenspitze springen.

Sky Sport überträgt das Gipfeltreffen der Deutschen Bundesliga live & exklusiv. Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer:innen zum „tipico Topspiel der Woche“ in der BayArena. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga steht die Partie für Sky Q Kund:innen auf Sky Sport Bundesliga UHD auch in UHD/HDR und Dolby-Atmos zur Verfügung.Neben der klassischen Live-Übertragung bietet Sky Sport die Begegnung ab 18:15 Uhr auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an. Anders als üblich wird das Signal dieses Mal aber auch von einem eigenen Kommentar begleitet. In „Matchplan Live“ werden die ehemalige DFB-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, der ehemalige Dortmund- und Köln-Trainer sowie Sky Experte Peter Stöger und Jan Henkel das Spiel coachen. Sie werden den Zuschauer:innen das Spiel durch die Augen eines Trainers bzw. einer Trainerin nahebringen. Worauf achten sie? Was würden sie ihrer Mannschaft in der jeweiligen Situation mitgeben? Martina Voss-Tecklenburg nimmt dabei die Perspektive der Leverkusener Seite ein, Peter Stöger die der Bayern. So können die Fans nachvollziehen, unter welchen Gesichtspunkten und mit welchen Überlegungen Trainer:innen Spiele verfolgen.Bereits in der regulären Ausgabe der Taktik-Challenge „Matchplan“ am heutigen Donnerstagabend ab 20:00 Uhr auf Sky Sport News blickt Jan Henkel mit beiden Gästen auf das Topspiel am Samstagabend. Auch hier schlüpft Peter Stöger in die Rolle von Thomas Tuchel und analysiert das Duell mit Leverkusen aus Bayern-Sicht.Eröffnet wird der Samstag in der Deutschen Bundesliga bereits um 9:00 Uhr von „Guten Morgen Fans!“, dem Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News. Vor dem Höhepunkt am Abend überträgt Sky Sport am Samstag die fünf Nachmittagsspiele der Deutschen Bundesliga live & exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Ab 14:00 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderator Michael Leopold die Zuschauer:innen auf den Samstag in der Deutschen Bundesliga ein. Unter anderem treffen dann Eintracht Frankfurt und der VfL Bochum, der FC Augsburg und RB Leipzig sowie Werder Bremen aufeinander.Am Freitag meldet sich ab 22:00 Uhr „Deine Vorschau“, in deren Anschluss ab 22:30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem SC Freiburg gezeigt wird. Am Sonntag ab 16:30 Uhr beginnt „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ mit Yannick Erkenbrecher und Mirko Slomka. Im Verlauf der Sendung werden in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Zusammenfassungen der Sonntagsspiele der Deutschen Bundesliga gezeigt, ab 17:30 Uhr die der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FSV Mainz 05, ab 19:30 Uhr die von TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Köln.Außerdem präsentiert Sky Sport von Freitag bis Sonntag alle Partien der 2. Deutschen Bundesliga live, darunter die des HSV gegen Hannover 96 am Freitagabend und die des FC Schalke in Kiel am Sonntag.Auch an den übrigen Tagen des Spieltags sowie davor und danach präsentiert Sky Sport das volle Liga-Programm. Los geht es am Donnerstagnachmittag um 15:30 Uhr mit „Erste 11 – so könnten sie spielen“ auf Sky Sport News. Im neuen Format werden vor jedem Spieltag der Deutschen Bundesliga mögliche Startaufstellungen diskutiert und analysiert.Um 18:00 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr die Zuschauer:innen zur Fußballdebatte „Sky90“, in der dieses Mal unter anderem Sky Experte Didi Hamann zu Gast ist. Komplettiert wird der Spieltag bei Sky am Montagabend ab 18:30 Uhr von „Glanzparade – Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner“ sowie der täglichen Berichterstattung auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News.

Bild: Imago