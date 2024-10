Bayern bei Kane-Rückkehr auf Insel von Aston Villa gefordert

Bei der Rückkehr auf die Insel will Harry Kane nach seiner Vier-Tore-Show zum Königsklassen-Start nachlegen.

„Ich hoffe, dass wir eine großartige Leistung zeigen und dort weitermachen, wo wir in der Champions League begonnen haben“, sagte Englands Teamkapitän vor dem Duell mit Aston Villa am Mittwoch. Die Bayern stellen sich in Birmingham auf einen euphorisierten Gastgeber ein. Villa spielt erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten im höchsten Europacup-Bewerb.

Neben Kane erwartete auch Vincent Kompany eine tolle Atmosphäre. Für den Belgier ist es seine erste Europacup-Reise als Chefcoach der Münchner. Als langjähriger Profi bei Manchester City und kurzzeitiger Coach bei Burnley hat Kompany reichlich Premier-League-Expertise angesammelt. „Der Trainer wird sie besser kennen als jeder andere von uns“, sagte Bayerns Kapitän Manuel Neuer.

Bayern-Schreck an der Seitenlinie

Als Aston Villa und der FC Bayern das einzige Mal international aufeinandertrafen, war Kompany noch nicht auf der Welt. Im Endspiel des Europacups der Landesmeister im Mai 1982 unterlagen die Münchner mit 0:1. Die Villans spielten auch 1982/83 noch im Landesmeister-Cup, danach war Schluss im Konzert der Großen.

Das Team aus der zweitgrößten Stadt von Großbritannien qualifizierte sich in der vergangenen Saison als Vierter der Premier League für die Königsklasse. Ein vormaliger Bayern-Schreck steht an der Seitenlinie. Trainer Unai Emery warf den deutschen Rekordmeister vor zwei Jahren mit Villarreal im Viertelfinale der Champions League überraschend aus dem Titelrennen. Der Spanier soll im Sommer ein Kandidat für den Trainerposten in München gewesen sein, er winkte laut Medienberichten aber ab. Kompany übernahm schließlich.

Freund erwartet ein „packendes Fußballspiel“

„Sie spielen einen sehr intensiven Fußball und es wird, glaube ich, ein richtig packendes Fußballspiel werden“, sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund zur Ausgangslage. Der am Wochenende gegen Leverkusen angeschlagen ausgewechselte Kane soll es nach seinen vier Toren beim 9:2 gegen Dinamo Zagreb wieder richten. In sechs Pflichtspielen mit Tottenham im Villa Park war der Torjäger an sieben Toren beteiligt (fünf Tore, zwei Assists). Konrad Laimer wurde gegen Leverkusen eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt, für den Salzburger ist der Platz in der Startelf derzeit schwer zu ergattern.

Mit RB Leipzig ist am Mittwoch noch ein weiterer Bundesliga-Vertreter im Einsatz. Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Co. sind zu Hause gegen Juventus Turin gefordert. Die Turiner gewannen ihren Auftakt in der Champions League im Gegensatz zu den Sachsen (1:2 bei Atletico). Real Madrid spielt in Lille um den zweiten Sieg im zweiten Spiel, auch Trainer Adi Hütter will mit Monaco im Auswärtsauftritt bei Schlusslicht Zagreb nachlegen. Der nach einer Verletzungspause wieder ins ÖFB-Team einberufene Gernot Trauner trifft mit Feyenoord in Spanien auf Girona. Nationalteam-Kollege Stefan Posch gastiert mit Neuling Bologna in Liverpool.

