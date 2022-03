Bayern beschäftigt sich angeblich mit Leipzig-Star Nkunku

via

via Sky Sport Austria

Christopher Nkunku von RB Leipzig hat sich mit seiner Leistungen ins Visier zahkreicher Topklubs gespielt. Unter ihnen ist offenbar auch der FC Bayern. Sport1 berichtet nämlich, dass sich der Deutsche Meister mit der Torjäger der Sachsen „beschäftigt“.

Nkunku soll demnach eine Alternative sein, falls Serge Gnabry seinen bis 2023 laufenden Vertrag in München nicht verlängert. Die Bayern würden dann versuchen, Gnabry für eine hohe Ablöse noch in diesem Sommer abzugeben, um den Franzosen gleichzeitig mit dem Erlös aus seinem bis 2024 laufenden Vertrag zu kaufen. Spekuliert wird über Summen in Höhe von mindestens 70 Millionen Euro.

Nkunku wäre nach Trainer Julian Nagelsmann, Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer, der vierte Neuzugang aus Sachsen für die Münchner. Doch soweit ist es noch nicht, denn die Bayern wollen nach wie vor mit Gnabry verlängern und selbst bei einem Abgang wäre ein Nkunku-Transfer nicht sicher. RB-Boss Oliver Mintzlaff machte zuletzt bei Sky90 deutlich, dass man den Torjäger nicht abgeben will.

(skysport.de) / Bild: Imago