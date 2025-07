Bayern bestätigt: Musiala erfolgreich operiert

Jamal Musiala vom FC Bayern ist nach seiner schweren Verletzung erfolgreich operiert worden. Das teilte der Rekordmeister am Montagabend mit.

Der 22-Jährige hatte sich vor zwei Tagen bei der Ausrenkung seines Sprunggelenks einen Bruch des linken Wadenbeins zugezogen. Er werde ab Dienstag „mit den ersten Reha-Einheiten beginnen“ und dem FCB „die nächsten Monate nicht zur Verfügung stehen“, hieß es.

Musiala hatte sich am Samstag im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain (0:2) bei einem Zusammenprall mit PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma schwer verletzt. Bereits am Sonntagvormittag war er vom Teamquartier in Orlando wieder nach München geflogen.

„Diese schwere Verletzung und der lange Ausfall sind ein echter Schock für Jamal und uns alle“, war FCB-Sportvorstand Max Eberl am Sonntag in einer Mitteilung zitiert worden: „Zudem ist die menschliche Tragweite enorm bitter, wir fühlen alle mit ihm: Jamal kam gerade aus einer Verletzung und wird nun erneut eine lange Zeit fehlen. Er bekommt von uns alles, was er braucht.“

Musiala war gegen PSG nach über drei Monaten in die Startelf der Bayern zurückgekehrt. Wegen eines Muskelbündelrisses aus dem Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg Anfang April hatte er bereits die komplette Endphase der abgelaufenen Saison verpasst und war auch bei der Klub-WM vorerst nur als Joker zum Einsatz gekommen.

(SID) Foto: Imago