Bayern bringt Sieg über die Ziellinie

Der FC Bayern hat beim Wiedersehen mit Sandro Wagner ungeachtet aller erneuten Transfer-Unruhen seinen makellosen Saisonstart fortgesetzt.

Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gewann am Samstag ihr erstes Auswärtsspiel der neuen Bundesliga-Saison beim von Wagner trainierten FC Augsburg mit 3:2 (2:0), machte es in der Schlussphase aber unnötig spannend. Zwei Tage vor Schließung des Transferfensters rumort es derweil gewaltig hinter den Kulissen des Rekordmeisters.

Kurz vor Anpfiff war durchgesickert, dass der FC Chelsea aus dem geplanten Leihgeschäft mit Stürmer Nicolas Jackson aussteigen will.

Für die Bayern wäre es ein erneuter Rückschlag in einem ohnehin schwierigen Transferfenster, doch immerhin sportlich läuft es in der Frühphase der Saison. Dank der Treffer von Serge Gnabry (28.), Luis Díaz (45.+4) und Michael Olise (48.) gehen die Bayern mit der perfekten Ausbeute von vier Siegen aus vier Pflichtspielen in die erste Länderspielpause der neuen Spielzeit. Kristijan Jakic (53.) und Mert Kömür (76.) brachten Augsburg nach der Pause unverhofft zurück ins Spiel, das Comeback gelang nicht mehr.

ÖFB-Legionär Konrad Laimer lieferte die Vorlage zum 2:0 und stand bis zur 71. Minute für die Bayern am Platz.

(SID) Foto: Imago