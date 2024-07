Matthis de Ligt könnte den FC Bayern in der laufenden Transferphase verlassen, nachdem er nach Sky-Infos grünes Licht von den Münchner Bossen für einen Abgang hat. Einige Fans des Rekordmeisters wollen diesen Abgang nun verhindern.

Besonders in der Rückrunde der abgelaufenen Bundesligasaison gehörte Matthijs de Ligt dank seiner starken Leistungen zum absoluten Stammpersonal. In der Münchner Innenverteidigung verwies er Dayot Upamecano und Minjae-Kim oftmals auf die Bank.

Trotz der überzeugenden Auftritte kommunizierten die Bayern-Bosse intern jedoch, dass der 24-Jährige den Verein im Sommer bei einem passenden Angebot verlassen darf. Auch, weil die Bayern an einer Verpflichtung von Nationalspieler Jonathan Tah vom Deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen arbeiten. Und mit Hiroki Ito vom VfB Stuttgart bereits einen neuen Innenverteidiger verpflichtet haben. So befindet sich Manchester United derzeit in Lauerstellung.

Knapp 60.000 Unterschriften

Knapp 60.000 Fans haben nun eine Petition unterschrieben, mit der die Bayern-Bosse aufgefordert werden, den Niederländer in München zu halten. In der Petition heißt es, „dass er ein Weltklasseverteidiger ist, wahrscheinlich der beste in unserem Kader“ und „eine lange vielversprechende Zukunft vor sich“ hat. Auch eine „bewundernswerte Reife und Mentaliät“ wird dem Verteidiger dabei attestiert.

(skysport.de) / Bild: Imago