Bayern fixiert Achtelfinal-Einzug

Bayern München steht nach einem 2:1 gegen Boca Juniors im Achtelfinale der Klub-Weltmeisterschaft. In der Abendhitze von Miami dominierte der deutsche Fußball-Meister den Traditionsverein aus Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires deutlicher, als es das Ergebnis aussagt. Harry Kane (18.) und Michael Olise (84.) erzielten vor 63.587 Zuschauern die Bayern-Tore. Miguel Marentiel konnte für Boca ausgleichen (66.).

Es war die erste Niederlage für die bisher stark auftretenden Teams aus Südamerika bei dem Turnier in den USA. Stunden zuvor hatte Flamengo mit Chelsea (3:1) ein weiteres europäisches Schwergewicht besiegt. Vor dieser XXL-Klub-WM waren europäische Teams 13 Jahre lang ungeschlagen gewesen.

Laimer: „War Feuer drin“

Das Stadion war atmosphärisch klar in der Hand der Boca-Fans. Auf dem Platz aber hatten die Bayern das gefühlte Auswärtsspiel total im Griff. Die Münchner hielten auch mit Robustheit, die manchen europäischen Teams zuletzt abging, erfolgreich dagegen.

„Es hat Spaß gemacht. Dafür gibt es die Klub-WM, dass man gegen solche Vereine spielt. Es war anders, es war mehr Feuer, mehr Provokation drin“, sagte Konrad Laimer auf DAZN. „Es war ein ordentliches Spiel von uns, wo wir schon in der ersten Halbzeit mehr Tore machen müssen.“

Sorgen um Bayern-Star Musiala

Der ÖFB-Teamspieler war mit seinen Tiefenläufen ein ständiger Unruheherd für die Argentinier. Beim 2:1 hatte er seine Beine mit dem Pass auf Vorlagen-Geber Kane mit im Spiel – Olise vollendete. Seine Leistung krönte Laimer fast mit einem Chip über den Goalie, das vermeintliche 3:1 zählte aber wegen Abseits nicht (87.). Einen möglichen Wermutstropfen aus Bayern-Sicht gab es auch: Jungstar Jamal Musiala, der erst nach einem Muskelbündelriss retour gekommen war, schied erneut verletzt aus.

Die Münchner hatten zum Auftakt Auckland City mit 10:0 aus dem Stadion geschossen. In ihrem letzten Vorrundenspiel am Dienstag geht es gegen den Tabellenzweiten Benfica Lissabon (4 Punkte) nur noch um Platz eins in Gruppe C. In Pool B feierte Esperance Tunis einen 1:0-Sieg über Los Angeles FC. Für die Amerikaner ist das Turnier damit nach dem letzten Gruppenspiel gegen Flamengo am Mittwoch zu Ende.

(APA)

Bild: Imago