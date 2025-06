Sorgen um Bayern-Star Musiala

Jamal Musiala wird beim Bayern-Sieg gegen Boca Juniors eingewechselt und muss nach 25 Minuten schon wieder raus. Fällt er erneut aus?

Der FC Bayern München muss sich nach dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Klub-WM schon wieder um seinen gerade erst aus einer größeren Verletzung zurückgekehrten Mittelfeldstar Jamal Musiala sorgen. Nach Sky Sport Infos gibt es aber immerhin schon eine leichte Entwarnung.

Der 22 Jahre alte Nationalspieler musste beim 2:1 gegen Boca Juniors in Miami nur 25 Minuten nach seiner Einwechslung wieder runter vom Platz, offenbar mit einer Wadenblessur, nach Sky Sport Informationen handelt es sich dabei aber um keine schlimme Verletzung.

Genauere Untersuchungen im WM-Quartier

Trainer Vincent Kompany konnte kurz nach dem Spiel noch keine genaue Einschätzung geben, zeigte sich aber vorsichtig optimistisch. „Ich will unbedingt erstmal noch mit den Ärzten sprechen“, sagte der Belgier. „Wir fliegen erstmal nach Orlando und werden morgen Genaues wissen.“

Er habe kurz nach dem Spiel mit Musiala gesprochen. „Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes“, berichtete Kompany danach. Er sei aber zumindest „ein wenig entspannt, obwohl ich nicht weiß, was morgen (von den Ärzten) gesagt wird“. Im WM-Quartier des deutschen Meisters in Orlando soll Musiala eingehend untersucht werden. Seine Teamkollegen begleitete er nach dem Schlusspfiff immerhin noch mit in die Kurve zu den Bayern-Fans, um dort zu feiern.