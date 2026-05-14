Bayern-Frauen gewinnen nach Meistertitel auch DFB-Pokal

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben nach der deutschen Meisterschaft auch den DFB-Pokal gewonnen.

Im Finale in Köln setzten sich die Titelverteidigerinnen mit 4:0 gegen den Rekordpokalsieger Wolfsburg durch. Für die Münchnerinnen, die wie im Vorjahr das nationale Double abräumten, ist es nach 2012 und 2025 der dritte Triumph im Cup-Wettbewerb. Katharina Naschenweng kam bei den Siegerinnen wenige Minuten vor Schluss ins Spiel, Barbara Dunst saß auf der Ersatzbank.

Sarah Zadrazil ist nach ihrem Kreuzbandriss noch in der Reha-Phase.

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago