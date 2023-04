Bayern-Frauen wieder Erster – Schasching mit Tor für Freiburg

Im Gegensatz zum Männerteam haben die Frauen des FC Bayern München am Samstag den Kurs in Richtung Fußball-Meistertitel in Deutschland gehalten.

ÖFB-Teamspielerin Sarah Zadrazil und Co. fertigten den SC Freiburg mit 8:2 ab und setzten sich vier Runden vor Schluss wieder einen Punkt vor Titelverteidiger VfL Wolfsburg. Zadrazil spielte bis zur 64. Minute. Auf der anderen Seite sorgte ihre ÖFB-Kollegin Annabel Schasching in der 49. Minute mit dem 1:6 für Ergebniskosmetik.

Wenninger vor Meistertitel in Italien

In der Schweizer Liga glänzte Stürmerin Viktoria Pinther beim 6:0 des Tabellenzweiten FC Zürich gegen Yverdon zum Abschluss des Grunddurchganges mit einem Doppelpack (1., 6.). Auch ihre Landsfrau Marie-Therese Höbinger (57./3:0) trug sich in die Schützenliste ein.

In Italien hat Carina Wenninger den Meistertitel schon fast sicher. Mit der Ex-ÖFB-Kapitänin in der Abwehr gab es für die AS Roma im Schlager gegen Verfolger Juventus Turin einen 3:2-Erfolg, wodurch der Vorsprung auf elf Punkte ausgebaut werden konnte. Vier Runden sind nur noch zu spielen.

(APA)

Bild: Imago