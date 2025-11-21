Bayern gegen Freiburg vor nächstem Bundesliga-Rekord

Der deutsche Fußball-Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München wird in der elften Runde einen Rekord einstellen. Konrad Laimer und Co. werden unabhängig vom Ergebnis des Heimspiels gegen Freiburg am Samstag (ab 15:00 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga) saisonübergreifend 43 Runden in Serie Tabellenerster sein. Das schafften zuvor nur die Münchner von März 1972 bis Juni 1973. Im Spitzenspiel wird der Tabellendritte Borussia Dortmund vom punktgleichen Vierten VfB Stuttgart gefordert.

Der kriselnde VfL Wolfsburg empfängt Vizemeister Bayer Leverkusen. Bayern-Verfolger Leipzig trifft am Sonntag auf Werder Bremen, für RB-Trainer Ole Werner ist es ein Wiedersehen mit seinem Ex-Club. Die organisierten Fans in Deutschland wollen an diesem Wochenende jeweils in den ersten zwölf Minuten eines Spiels schweigen. Die Aktion ist als Protest gegen die geplanten Sicherheitsmaßnahmen der Politik in deutschen Stadien gedacht.

(APA)/Beitragsbild: Imago