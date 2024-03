Bayern gibt Diagnosen bei Kane, Guerreiro & Pavlovic bekannt

Der FC Bayern hat ein Verletzungsupdate zu Harry Kane und Aleksandar Pavlovic gegeben. Ein weiterer Star fällt zudem mit einem Muskelfaserriss aus.

Kane hat sich beim 5:2-Sieg der Münchner bei Darmstadt 98 „eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen“. Das gab der deutsche Rekordmeister am Samstagnachmittag auf der Vereinsseite bekannt. Der englische Angreifer hat dennoch die Reise zu den Three Lions angetreten und wird dort von den Teamärzten behandelt. Dies sei in enger Absprache mit der medizinischen Abteilung der Bayern erfolgt.

Entwarnung bei Pavlovic, Guerreiro fällt aus

Bei Pavlovic gibt es derweil Entwarnung und damit gute Nachrichten für den deutschen Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der Youngster wird nach seiner leichten Kopfverletzung für die DFB-Elf auflaufen können. Guerreiro wird dagegen die Länderspielreise verpassen. Der Portugiese zog sich einen kleinen Muskelfaserriss im linken, vorderen Oberschenkel zu.

Nächster Gegner des FC Bayern ist der alte Rivale Borussia Dortmund am 30. März.

VIDEO-Highlights: Bayern gewinnt gegen Darmstadt

(Red.)

Bild: Imago