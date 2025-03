Bayern ist gegen Union Berlin auf Rehabilitation aus

Bundesliga-Tabellenführer Bayern München will die 2:3-Heimniederlage gegen Bochum in der Vorwoche am Samstag gleich korrigieren. Trainer Vincent Kompany warnte allerdings vor der Reise zu Union Berlin davor, zu glauben, dass dies einfach im Vorbeigehen passieren werde. Nach den Highlight-Spielen gegen Leverkusen in der Fußball-Champions-League erwartet der Belgier auch im Liga-Alltag „eine komplette Leistung“. Dabei muss Kompany einen weiteren Leistungsträger ersetzen.

Neben Torhüter Manuel Neuer, der an einer Wadenverletzung laboriert, fällt nun auch Innenverteidiger Kim Min-jae aus. Den südkoreanischen Nationalspieler plagen schon längere Zeit Achillessehnen-Probleme. „Wir müssen schauen, dass wir ihn nicht überbelasten. Es ist hoffentlich nicht zu besorgniserregend“, sagte Kompany. Die anstehende Länderspielpause eröffnet die Möglichkeit einer Spielpause. Zudem ist DFB-Teamspieler Aleksandar Pavlovic am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt, Mittelfeldmann João Palhinha nach seiner Roten Karte gegen Bochum gesperrt. Auf ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer hingegen kann Kompany zählen.

“Es gibt keine leichten Partien“ – Kompany vor Duell gegen Union Berlin

Man werde gegen den 1. FC Union mit den Österreichern Leopold Querfeld und Christopher Trimmel trotzdem „stark aufstellen“ können, versicherte der Chefcoach. Kim könnte dabei im Abwehrzentrum durch Eric Dier ersetzt werden. Der Engländer bringe „etwas Fundamentales“ mit für die Mannschaft, weil er sehr professionell sei und seine Rolle stets ideal erfülle, lobte Kompany.

Bayern geht mit acht Punkten Vorsprung in den Spieltag

Dass Union-Trainer Steffen Baumgart bei Union wegen einer Sperre nicht am Spielfeldrand coachen darf, sei nicht entscheidend, meinte Kompany, spiele aber schon eine Rolle. „Gerade wenn es über die Energie geht“, bemerkte der Bayern-Coach mit Blick auf den sehr impulsiven Union-Kollegen.

Acht Punkte beträgt der Vorsprung der Bayern auf den amtierenden Meister Leverkusen, der sich in der vergangenen Woche eine überraschende 0:2-Heimniederlage gegen Werder Bremen leistete. An diesem Wochenende tritt Leverkusen am Sonntag beim VfB Stuttgart an. Der Dritte Mainz 05 empfängt den SC Freiburg, das Duell der mitunter schwächelnden Schwergewichtler Leipzig gegen Dortmund findet so wie dieses Spiel am Samstag statt.

„Die müssen auch performen. Ich hoffe, dass meine Mannschaft das als zusätzliche Motivation nimmt, das Spiel genauso anzugehen, wie wir das in Lille gemacht haben“, verwies BVB-Trainer Niko Kovac auf das 2:1 am Mittwoch beim OSC Lille, mit dem Dortmund den Viertelfinal-Einzug in der Champions League perfekt gemacht hatte. „All das, was uns da ausgezeichnet hat – Laufbereitschaft, Zusammengehörigkeitsgefühl – das möchte ich jetzt auch sehen“, forderte Kovac und stellte fest: „Leipzig ist sicherlich nicht da, wo sie gerne sein wollen.“

(APA) Foto: GEPA