Bayern-Knaller bei City: Diesen Profis droht eine Sperre im Rückspiel

Erst nach dem Viertelfinale werden Gelbe Karten in der Champions League gestrichen. Aktuell müssen die Stars also noch aufpassen, wenn man das Rückspiel nicht verpassen will. Beim Knaller zwischen Manchester City und dem FC Bayern ist bei drei Profis Aufmerksamkeit angesagt.

Die dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb der Königsklasse hat eine automatische Sperre von einem Spiel zur Folge. Spieler mit zwei Verwarnungen müssen also etwas vorsichtiger zur Sache gehen, wenn man auch kommende Woche im entscheidenden Rückspiel auf dem Rasen stehen möchte.

Ex-BVB-Star bei City gefährdet

Bei Manchester City ist nur Innenverteidiger Manuel Akanji gefährdet. Der ehemalige BVB-Star sah in der Vorrunde beim Gastspiel bei seinem Ex-Klub in Dortmund Gelb und wurde zudem im Achtelfinalrückspiel gegen RB Leipzig verwarnt.

Beim FC Bayern darf sich Noussair Mazraoui nichts mehr erlauben. Der Marokkaner sah in der Vorrunde in Pilsen und Barcelona den Gelben Karton. Es ist aber durchaus wahrscheinlich, dass sowohl Akanji als auch Mazraoui nicht in der Startformation stehen werden. Das Risiko einer Verwarnung wird dadurch minimiert.

Kimmich muss aufpassen

Der zweite Akteur auf Seiten der Münchner wird dagegen sicher von Beginn an dabei sein: Joshua Kimmich. Der Mittelfeldspieler muss also versuchen, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan & Co. möglichst mit fairen Mitteln zu stoppen, nachdem er bereits gegen Barca und Inter Gelb sah. Ein weiteres Vergehen und Trainer Thomas Tuchel müsste kommende Woche in der Allianz Arena in der Zentrale improvisieren.

(skysport.de) / Bild: Imago