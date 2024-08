Vincent Kompany gab sich kurz vor seiner Premiere als Bundesliga-Coach ganz cool. „Nein, nervös bin ich nicht“, sagte der neue Coach des deutschen Rekordmeisters Bayern München am Samstagmorgen und lächelte vor dem Auftakt beim VfL Wolfsburg am Sonntag (15.30 Uhr) gelassen: „So ist meine Persönlichkeit. Ich freue mich einfach auf das erste Bundesligaspiel, das ist eine große Herausforderung.“

Die Erwartungen, das weiß auch Kompany, sind bei den Bayern ohnehin groß. Für den Belgier ist das kein Problem. Schon als Sechsjähriger beim RSC Anderlecht musste er „alles gewinnen und der Beste sein“, erzählte er unlängst. Deshalb gebe es zwischen ihm und dem FC Bayern auch „ein Match“. Warum also, fragte der neue Münchner Trainer forsch, „sollte man nicht alles gewinnen wollen?“

Ab Sonntag soll ein völlig verkorkstes Jahr endgültig der Vergangenheit angehören. Die Bayern schalten in den Mia-san-mia-Modus und träumen sogar schon wieder vom ganz großen Wurf. „Wir wollen dafür sorgen, dass der Weg zur Meisterschaft nur über Bayern München geht“, sagte Sportvorstand Max Eberl am Samstag.

Natürlich sei die Meisterschaft „die Zielsetzung, so wie jede Saison“, sagte auch Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen: Davon rücken wir nicht ab. Das würde nicht zum FC Bayern passen“. Doch es sollte gerne noch mehr sein, zumal in der Königsklasse das Endspiel am 31. Mai 2025 in München stattfindet. In der Champions League stehe „eine besondere Saison“ an, ergänzte Dreesen: „Natürlich träumen unsere Fans genauso wie wir wieder von einem ‚Finale dahoam‘.“

Hoeneß kündigt „Generalangriff“ an

Entsprechend hat Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuletzt schon zum „Generalangriff“ auf alle Titel geblasen. Er sei „sehr, sehr zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr wieder oben stehen. Wenn wir wieder so Fußball spielen, wie wir es können, und nicht ein 2:0 wie in Heidenheim oder Hoffenheim verspielen, wird wieder eine andere Musik gespielt“, kündigte Hoeneß gewohnt angriffslustig an. Und überhaupt: „Die Spieler, die nicht Meister geworden sind, sind sehr sauer.“

Unter dem jungen Trainer Kompany weht in München wieder ein anderer Wind. Es werde „gearbeitet, das ist etwas, was uns gefehlt hat“, so Hoeneß. Auf die Nachfrage, ob er das auf die vergangene Saison unter Thomas Tuchel beziehe, sagte er: „Im Allgemeinen sage ich das, was ich meine, es ist scheinbar zu wenig gearbeitet worden.“

Doch nicht nur auf dem Platz ist zuletzt beim FC Bayern viel passiert. Eberl und Sportdirektor Christoph Freund trieben den dringend benötigten Umbau im (Luxus-)Kader voran, wobei es noch immer einige Baustellen gibt. So gibt es etwa für Verkaufskandidaten wie Leon Goretzka oder Kingsley Coman keine Abnehmer.

Dennoch sieht Hoeneß seine Münchner „gut gerüstet“. Bislang haben die Bayern für rund 130 Millionen Euro Joao Palhinha, Michael Olise und Hiroki Ito verpflichtet. Zudem ist Josip Stanisic nach seiner Leihe zurück. Dass Ito und Stanisic derzeit verletzt ausfallen, sorgt bei Eberl für keinerlei Hektik. „Wir haben einen sehr guten Kader“, sagte er gelassen. Generell habe er mit der von ihm und Freund zusammengestellten Mannschaft „ein sehr, sehr gutes Gefühl“.

Für Kompany ist ohnehin die Einstellung entscheidend. Er erwarte nach dem titellosen letzten Jahr „von jedem eine Reaktion. Man muss von Anfang an spüren, dass die Mentalität stimmt“, betonte der 38-Jährige in den vergangenen Wochen immer wieder. Die hohen Ziele erreiche man nicht, ergänzte der Belgier mit Nachdruck, „weil wir darüber reden, sondern, weil wir dafür hart arbeiten“.

Dennoch weiß auch der frühere Weltklasseverteidiger, was in München von ihm erwartet wird: möglichst viele Titel. Der FC Bayern wolle „alle Spiele gewinnen“, sagte Eberl und fügte schmunzelnd an: „Dann sind auch die Ziele klar.“

