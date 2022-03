Bayern legen im Titelrennen vor: Klarer Sieg gegen Union Berlin

Der FC Bayern hat in der deutschen Bundesliga seinen Vorsprung auf Borussia Dortmund zumindest für einen Tag auf sieben Punkte ausgebaut. Der Titelverteidiger feierte am Samstag einen 4:0-Heimsieg über Union Berlin, der BVB würde aber am Sonntag mit einem Auswärtserfolg über den 1. FC Köln wieder bis auf vier Punkte an den Rekordmeister herankommen.

Die Bayern hatten mit den Berlinern, die ohne den Corona-positiven ÖFB-Teamspieler Christopher Trimmel antreten mussten, keine Probleme. Kingsley Coman (16.), Tanguy Kouassi (25.) und Robert Lewandowski (45./Elfmeter, 47.) trugen sich in die Schützenliste ein. Lewandowski hat nun zum fünften Mal in einer Liga-Saison zumindest 30 Tore erzielt, das war zuvor nur Gerd Müller gelungen. Die Bayern absolvierten ihr 1.935. Bundesliga-Match und sind damit vor Werder Bremen (1.934) der Verein mit den meisten Liga-Partien. Marcel Sabitzer wurde bei den Münchnern in der 61. Minute eingewechselt.

